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ТОП-8 мифов о браке, в которые мы слишком верим

Восемь мифов о браке, в которые мы слишком верим

2:23
Общество » Семья

Брак — это сложный институт, который окружен множеством мифов и заблуждений. Эти мифы могут оказывать негативное влияние на наши отношения и затруднять нам создание счастливых и здоровых браков.

Восемь мифов о браке, в которые мы слишком верим
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru

Вот восемь мифов о браке, в которые мы слишком верим:

1. Брак — это конец свиданий.

Этот миф может привести к тому, что супруги перестанут уделять внимание друг другу и их отношениям. Важно продолжать ходить на свидания и делать приятные сюрпризы, даже после того, как вы поженились.

2. Брак — это всегда легко.

Брак — это труд, и он требует от обоих супругов усилий. Важно быть готовым к тому, что в браке обязательно будут трудности, и нужно уметь их преодолевать.

3. Счастливые пары не ссорятся.

Разногласия и дискуссии будут возникать в самых счастливых парах. Таких ситуаций не избежать, ведь брак складывается из двух отличающихся друг от друга индивидов.

4. Брак — это гарантия счастья.

Брак не может гарантировать вам счастья. Счастье — это выбор, который вы делаете каждый день.

5. Брак — это навсегда.

Мир постоянно меняется, и ваши отношения тоже могут измениться. Важно быть готовым к тому, что ваш брак может развиваться и трансформироваться со временем.

6. Брак — это то, что вам нужно.

Не все люди созданы для брака. Если вы не уверены, хотите ли вы жениться, не спешите.

7. Брак — это то, что вы заслуживаете.

Вы заслуживаете того, чтобы быть счастливыми в браке. Если вы не счастливы в своем браке, не бойтесь изменить его или закончить его.

8. Брак — лекарство от одиночества.

Брак — не лекарство от одиночества. Даже после свадьбы можно чувствовать себя одиноким, если вторая половинка перестает участвовать в вашей совместной жизни. Желание скрыться от одиночества — не лучшая причина для заключения брака.

Вот несколько советов, как избежать этих мифов:

  • Будьте реалистами. Не ожидайте, что брак будет идеальным.
  • Говорите друг с другом. Общайтесь открыто и честно о своих ожиданиях и потребностях.
  • Работайте над своими отношениями. Инвестируйте время и энергию в то, чтобы ваш брак был счастливым и здоровым.
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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