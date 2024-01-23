Ожидать ли новых снегопадов в феврале, рассказала метеоролог

Метеоролог спрогнозировала небольшие снегопады в конце января и в начале февраля

1:50 Your browser does not support the audio element. Общество

Метеоролог информационного агентства Метеоновости Татьяна Позднякова в беседе с Pravda.Ru рассказала, какой погоды ожидать в феврале.

Фото: АГН Москва by Сергей Ведяшкин

Метеоролог рассказала, что сильных снегопадов и сильных перемен в погоде не будет происходить.

"То есть погода станет как бы более устойчивая, скорее всего, у нас будет преобладать западно-восточный перенос, что и характерно для наших широт. У нас до этого наблюдался меридиональный перенос, поэтому у нас наблюдались то ныряющие циклоны, то у нас южные циклоны выходили, которые засыпали нас снегом или поливали дождем, несвойственным для зимнего периода. Нет, погода (во всяком случае, так показывают модели) будет более устойчивая", — объяснила эксперт.

Специалист отметила, что в конце января и в начале февраля пройдут небольшие снегопады.

"Скорее всего, к нам придёт атлантический циклон, который значительного снега нам не принесёт. А то, что касается первых чисел февраля, погода, если и будет наблюдаться, то будет наблюдаться небольшой снежок", — рассказала Позднякова.

Она объяснила, что в первых числах февраля температура будет держаться в районе нуля.

"Хотя не исключено, что в выходные дни, 4-го и 5-го февраля, погода окажется, может быть, во власти какого-то антициклона или в промежуточном гребне между циклонами, что наиболее вероятно. И температура понизится до морозов — до минус 10 градусов. Но этот период не будет продолжительным, он коснется 4-го, 5-го и в меньшей степени 6 февраля. Потом вновь температура воздуха вернётся к отметке около нуля. Сильных морозов не ожидаем в итоге. Сильных снегопадов тоже не ожидается. Но незначительные по сравнению с предыдущими колебаниями температурного режима ещё будут в первую неделю февраля", — рассказала метеоролог.