Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Доктор Абасов: существует три продукта, которые растворяют тромбы
Здоровый душ: иммунолог Паршина пояснила, какая вода лучше — горячая или холодная
Психолог Игонина рассказала, почему возникает страх расстаться со старыми вещами
Редкий гость на огородах: вы захотите его посадить
Домашний спа: как правильно распарить лицо для идеальной кожи
5 стрижек, которые легче всего укладывать
Средство с молоком для пикировки томатов
В Сбербанке рассказали о схеме мошенничества через фейковые аккаунты директоров
Военный летчик Попов: в РФ нужно проводить учения по борьбе с украинскими БПЛА
Ожидать ли новых снегопадов в феврале, рассказала метеоролог

Метеоролог спрогнозировала небольшие снегопады в конце января и в начале февраля

1:50
Общество

Метеоролог информационного агентства Метеоновости Татьяна Позднякова в беседе с Pravda.Ru рассказала, какой погоды ожидать в феврале.

Метеоролог спрогнозировала небольшие снегопады в конце января и в начале февраля
Фото: АГН Москва by Сергей Ведяшкин

Метеоролог рассказала, что сильных снегопадов и сильных перемен в погоде не будет происходить.

"То есть погода станет как бы более устойчивая, скорее всего, у нас будет преобладать западно-восточный перенос, что и характерно для наших широт. У нас до этого наблюдался меридиональный перенос, поэтому у нас наблюдались то ныряющие циклоны, то у нас южные циклоны выходили, которые засыпали нас снегом или поливали дождем, несвойственным для зимнего периода. Нет, погода (во всяком случае, так показывают модели) будет более устойчивая", — объяснила эксперт.

Специалист отметила, что в конце января и в начале февраля пройдут небольшие снегопады.

"Скорее всего, к нам придёт атлантический циклон, который значительного снега нам не принесёт. А то, что касается первых чисел февраля, погода, если и будет наблюдаться, то будет наблюдаться небольшой снежок", — рассказала Позднякова.

Она объяснила, что в первых числах февраля температура будет держаться в районе нуля.

"Хотя не исключено, что в выходные дни, 4-го и 5-го февраля, погода окажется, может быть, во власти какого-то антициклона или в промежуточном гребне между циклонами, что наиболее вероятно. И температура понизится до морозов — до минус 10 градусов. Но этот период не будет продолжительным, он коснется 4-го, 5-го и в меньшей степени 6 февраля. Потом вновь температура воздуха вернётся к отметке около нуля. Сильных морозов не ожидаем в итоге. Сильных снегопадов тоже не ожидается. Но незначительные по сравнению с предыдущими колебаниями температурного режима ещё будут в первую неделю февраля", — рассказала метеоролог.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Красивейший цветок, о котором многие забыли, станет изящным украшением сада

Этот забытый вид пиона станет восхитительным украшением сада.

Тонколистный пион станет изящным украшением участка
Oil Price: Россия снова в игре, в США подозревают неладное с золотым запасом
Американские аналитики о золоте: Россия снова в игре и что-то скрывает
Эти быстрые хачапури готовятся, пока чайник кипит: вы влюбитесь в них навсегда
4 лучших удобрения для растений находятся на вашей кухне: далеко ходить не нужно — просто откройте шкаф
Украина утверждает, что ЕС подготовил решение о конфискации активов РФ. Как на самом деле? Любовь Степушова Фитнес-тренер рассказал, почему болят суставы во время и после тренировки Ирина Гусакова Классические вооруженные столкновения превращаются в "войны специалистов" Сергей Лебедев
Этот цветок отличается удивительным ароматом: радует бутонами всё лето
Этот эффектный неприхотливый многолетник станет изюминкой ландшафта
Четыре лучшие подкормки для клубники с апреля по июнь: получите щедрый урожай ягод — обязательно берите на заметку.
Четыре лучшие подкормки для клубники с апреля по июнь: получите щедрый урожай ягод — обязательно берите на заметку.
Последние материалы
Здоровый душ: иммунолог Паршина пояснила, какая вода лучше — горячая или холодная
Доктор Абасов: существует три продукта, которые растворяют тромбы
Секреты лучших хозяев: как понять язык вашего пса
Психолог Игонина рассказала, почему возникает страх расстаться со старыми вещами
Метеоролог спрогнозировала небольшие снегопады в конце января и в начале февраля
Редкий гость на огородах: вы захотите его посадить
5 стрижек, которые легче всего укладывать
Средство с молоком для пикировки томатов
Домашний спа: как правильно распарить лицо для идеальной кожи
В Сбербанке рассказали о схеме мошенничества через фейковые аккаунты директоров
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников