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Депутат ГД РФ Михаил Киселев поддержал идею создания отрядов новых "Тимуровцев"

1:57
Общество

Первый заместитель председателя комитета ГД по молодежной политике Михаил Киселев положительно оценил новую инициативу по созданию общественного движения новых "Тимуровцев".

Депутат ГД РФ Михаил Киселев поддержал идею создания отрядов новых "Тимуровцев"
Фото: er.ru by Официальный сайт партии Единая Россия

Идея проекта принадлежит депутату ЗакСа Краснодарского края, учредителю и попечителю благотворительного фонда "Поколение" Галине Головченко.

Михаил Киселев отметил, что такие добровольческие инициативы полезны во все времена, так как взаимопомощь "в крови нашего народа". Главное, чтобы это не оставалось на уровне слов и тогда идея найдет положительный отклик у народа.

Он подчеркнул, что уже действующие движения и институты должны масштабироваться и развиваться. Организации должны иметь четкую структуру, понятные цели для общества.

"Да, можно создавать что-то новое, новые организации и своим усилием развивать те направления, которые уже есть", — рассказал Киселев в комментарии нашему изданию.

Также он заметил, что сегодня у молодежи существует хороший отклик на добровольческие движения. Они едут в отдаленные регионы и места, чтобы оказывать помощь соотечественникам.

"Сегодня студенчество, молодежь едут в отдаленные российские территории, в деревни, станицы, аулы для того, чтобы помогать в профориентационной деятельности, помогать определенным категориям граждан. У депутатов точно есть возможности поддерживать и масштабировать такую деятельность. Важно, что существует отклик у молодежи сегодня в добровольческих организациях", — резюмировал Киселев.

Общественное движение новых "Тимуровцев" предусматривает участие подростков и студентов в оказании помощи нуждающимся и особо уязвимым категориям граждан — семьям участников СВО, инвалидам, пожилым людям. В рамках проекта участники смогут получить бесплатную помощь в решении простых бытовых вопросов, посильных подросткам, а те, в свою очередь, смогут получить бонусы по месту обучения.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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