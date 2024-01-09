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Зубная щетка и пароль: семь вещей, которыми лучше не делиться со своей второй половинкой

1:48
Общество » Семья

Когда вы в отношениях, есть некоторые границы, которые лучше сохранить. Поддержание некоторой тайны и небольшого загадочного элемента между возлюбленными помогает сберечь взаимное влечение и уважение. Эксперты HerBeauty. co называют 7 вещей, которыми не стоит делиться с партнёром.

Зубная щетка и пароль: семь вещей, которыми лучше не делиться со своей второй половинкой
Фото: mysmartprice.com
  1. Зубные щетки: Пусть это было романтично в первую ночь, но лучше не делиться зубной щеткой. Это может стать причиной передачи микробов и бактерий.
  2. Пароли: Совместное использование паролей в Интернете может быть сложным вопросом. Если нет доверия, нужно разбираться в проблеме, а не просто давать пароль.
  3. История секса: Обсуждение прошлых интимных отношений может вызвать сильные эмоции, стыд или ревность, поэтому лучше избегать этой темы.
  4. Мнение о семье партнера: Если у вас напряженные отношения с родственниками партнёра, это не всегда стоит выносить на обсуждение.
  5. Фотографии с бывшим: Фотографии с бывшим могут вызвать негативные чувства у нынешнего партнёра, особенно если отношения долгосрочные и счастливые.
  6. Ревность или неуверенность: Не стоит перекладывать эмоциональный багаж на партнера. Ревность — это личное состояние.
  7. Телесные функции: Даже в близких отношениях некоторые вещи лучше оставить в тайне. Физиологические процессы — одни из них. Сохраните интимность и приватность.

В поддержании счастливых и здоровых отношений важно помнить о границах и уважении личного пространства партнёра. Невзирая на близость, присутствие тайны помогает сохранить взаимное влечение и искру, которая заставляет сердца биться быстрее.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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