"Должны по совести поступить": пользователи Сети высказались в поддержку увековечивания памяти Евгения Пригожина

1:27 Your browser does not support the audio element. Общество

Общественная организация "Лига защиты интересов ветеранов локальных войн и военных конфликтов" направила письмо губернатору Санкт-Петербурга с просьбой рассмотреть варианты увековечивания памяти основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Пользователи сети Интернет поддержали инициативу и отметили ее важность для страны и будущих поколений.

Подписчики Telegram-канала WAGNER GROUP отметили, что установка мемориала в честь главы "Оркестра" — это меньшее, что могут сделать чиновники для человека, который приложил множество усилий для процветания России. По их мнению, он достоин подобного отношения за многочисленные заслуги перед Родиной.

Некоторые из них считают, что инициатива должна получить одобрение не только в северной столице, но и по всей стране. Они отмечают, что необходимо в каждом городе установить ему памятник и назвать одну из улиц в его честь.

Читатели канала "Разгрузка Вагнера" подчеркнули, что Пригожин имеет звание Героя России за свою работу на благо страны. По их мнению, чиновники должны поступить с ним по совести и увековечить его память.

Другие добавляют, что инициатива не должна быть забыта, как множество других, и рассмотрена в кратчайшие сроки. По их словам, власти должны прислушаться к просьбе общественной организации и народа в данном вопросе.