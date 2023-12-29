Петербург, по мнению россиян, оказался лучшим городом для встречи Нового года в России. Такое мнение выразили 46% участвовавших в опросе граждан. Информация опубликована в Комитете по развитию туризма.
Также в тройку городов попали Москва и Великий Устюг. Россияне, участвовавшие в опросе, отметили, что в путешествии на Новый год они в первую очередь ориентируются на наличие достопримечательностей в регионе, а также на разнообразие развлечений, богатство истории, мероприятия, проходящие в городе. Не малую важность имеют для путешественников на Новый год и гастрономические радости.
Таким образом, выяснилось, что Петербург идеально подходит по всем пунктам, считает большинство опрошенных.
Ранее сообщалось о том, что петербургский Дворцовый мост признали самым живописным в России — таковы результаты опроса, которые проводил сервис бронирования. Речь идёт об опросе среди отечественных туристов.
Какой новогодний стол без сладкого? Любая хозяйка хочет порадовать своих гостей вкусным десертом, но не у каждой остаётся время на торт после приготовления всех салатов, закусок и горячего.