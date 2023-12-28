Дворцовый мост Петербурга признали самым живописным в России

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Петербургский Дворцовый мост признали самым живописным в России — таковы результаты опроса, которые проводил сервис бронирования. Речь идёт об опросе среди отечественных туристов. Информация приводится пресс-службой Смольного.

Фото: Wikipedia

Так, 52% опрошенных со всей России проголосовали именно за Дворцовый мост.

Второе и третье места заняли мосты "Скайбридж" в Сочи и "Миллениум" в Казани.

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