Петербургский Дворцовый мост признали самым живописным в России — таковы результаты опроса, которые проводил сервис бронирования. Речь идёт об опросе среди отечественных туристов. Информация приводится пресс-службой Смольного.
Так, 52% опрошенных со всей России проголосовали именно за Дворцовый мост.
Второе и третье места заняли мосты "Скайбридж" в Сочи и "Миллениум" в Казани.
Ранее мы сообщали о том, что менеджеры люксовых отелей рассказали, что чаще крадут постояльцы. Постояльцы люксовых отелей в Европе склонны к воровству, выяснилось из исследования, проведённого туристическим онлайн-гидом Wellness Heaven.
Ошибки в уходе за декабристов объясняют потерю бутонов.