Россияне, выплата пенсий которым выпадает на праздничные дни января, получат свои пенсии за январь досрочно. Об этом рассказали на сайте Социального фонда.
Уточняется, что пенсионные выплаты могут прийти уже 28 и 29 декабря.
"В связи с приближающимися новогодними праздниками большинство пенсионеров в России досрочно получит пенсию за январь. Предновогодняя выплата коснётся всех, у кого получение пенсии через кредитные организации попадает на праздничные дни", — указано в сообщении.
При этом, по данным фонда, доставлять пенсии через банки по стандартному графику начнут с 9 января. Подобные досрочные выплаты затронут все существуют виды пенсий: начиная от страховых, социальных и накопительных и заканчивая пенсиями по старости, инвалидности и другими.
Причём, все средства будут приходить пенсионерам автоматически, так что никуда обращаться не надо. Доставка по почте начнётся с 3 января.
Музыкальный критик Сергей Соседов высказал свою позицию относительно "голой вечеринки" Анастасии Ивлеевой и её гостей, назвав главную ошибку участников события.