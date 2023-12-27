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Соцфонд: некоторые пенсионеры получат пенсию за январь в конце декабря

1:07
Общество

Россияне, выплата пенсий которым выпадает на праздничные дни января, получат свои пенсии за январь досрочно. Об этом рассказали на сайте Социального фонда.

Соцфонд: некоторые пенсионеры получат пенсию за январь в конце декабря
Фото: xxiveklnr.su

Уточняется, что пенсионные выплаты могут прийти уже 28 и 29 декабря.

"В связи с приближающимися новогодними праздниками большинство пенсионеров в России досрочно получит пенсию за январь. Предновогодняя выплата коснётся всех, у кого получение пенсии через кредитные организации попадает на праздничные дни", — указано в сообщении.

При этом, по данным фонда, доставлять пенсии через банки по стандартному графику начнут с 9 января. Подобные досрочные выплаты затронут все существуют виды пенсий: начиная от страховых, социальных и накопительных и заканчивая пенсиями по старости, инвалидности и другими.

Причём, все средства будут приходить пенсионерам автоматически, так что никуда обращаться не надо. Доставка по почте начнётся с 3 января.

Автор Виктория Борисюк
Виктория Борисюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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