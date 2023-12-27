Соцфонд: некоторые пенсионеры получат пенсию за январь в конце декабря

1:07 Your browser does not support the audio element. Общество

Россияне, выплата пенсий которым выпадает на праздничные дни января, получат свои пенсии за январь досрочно. Об этом рассказали на сайте Социального фонда.

Фото: xxiveklnr.su

Уточняется, что пенсионные выплаты могут прийти уже 28 и 29 декабря.

"В связи с приближающимися новогодними праздниками большинство пенсионеров в России досрочно получит пенсию за январь. Предновогодняя выплата коснётся всех, у кого получение пенсии через кредитные организации попадает на праздничные дни", — указано в сообщении.

При этом, по данным фонда, доставлять пенсии через банки по стандартному графику начнут с 9 января. Подобные досрочные выплаты затронут все существуют виды пенсий: начиная от страховых, социальных и накопительных и заканчивая пенсиями по старости, инвалидности и другими.

Причём, все средства будут приходить пенсионерам автоматически, так что никуда обращаться не надо. Доставка по почте начнётся с 3 января.