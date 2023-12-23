Шоумена Дмитрия Красилова похоронили в родном городке Заринске Алтайского края. На церемонии прощания мама артиста чуть не лишилась чувств.
Состоялось прощание с танцором, артистом и шоуменом Дмитрией Красиловым, который скончался в Москве в возрасте 29 лет.
Артиста, известного под прозвищем Пухляш, похоронили рядом с отцом. Ему подобрали ярко-зелёный неоновый костюм, чтобы подчеркнуть тот образ, в котором он запомнился публике.
Маме Красилова понадобилась помощь медиков — женщина чуть не лишилась чувтсв во время похорон.
"Дима просто уснул", — вскрикнула сражённая горем женщина, когда гроб с телом её сына погружали в могилу.
Ранее Лолита Милявская выразила соболезнования семье Красилова и сказала, что ей хочется обнять его мамочку.
На Западе вновь заговорили о конфискации российских активов. В Германии прокуратура хочет изъять 720 млн евро. Но в Берлине могут пожалеть, отмечает Baijiahao.