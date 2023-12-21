В центральной части России за последние две недели происходит резкий перепад температуры. В начале декабря температура воздуха достигала -18 градусов, сейчас же днем около +2 градусов. Метеоролог Татьяна Позднякова рассказала в комментарии для Pravda.Ru с чем связано резкое, нехарактерное для данного времени года, потепление.
“Сейчас погоду определяет циклон, центр которого располагается над севером Скандинавии, потом он сместился на Баренцево море, следующее будет над Белым морем. То есть они проходят практически севернее, чем полярный круг. И поэтому довольно глубокие эти циклоны, они втягивают в свою воронку большие массы теплого, практически средиземноморского воздуха”, - объяснила эксперт.
Метеоролог сказала, что именно из-за смещения циклона в Центральной части России наблюдается оттепель, и температура сейчас выше климатической нормы на 5-6 градусов, и осадки выпадают в виде дождя. Она отметила, что в начале декабря определял гребень антициклона, столб атмосферного давления был высоким, существенных осадков не наблюдалось, а если и наблюдались, то это был снег в чистом виде.
Эксперт также отметила, что за первую половину месяца уже сформировался довольно высокий снежный покров, что и способствовало еще большим контрастам при столкновении теплого средиземноморского воздуха с поверхностью, покрытой уже снегом.
“Хотя декабрьские оттепели в этом столетии стали, скорее, как говорится, уже правилом, а не исключением”, - рассказала Татьяна Позднякова.
Метеоролог утверждает, что оттепель с небольшими осадками продержится практически до конца рабочей недели, а вот наиболее снежной, с точки зрения погоды, будет суббота. Эксперт также рассказала, что скоро вновь ожидается понижение температуры, и уже в выходные она будет достигать -3 градусов, поэтому к концу календарной недели мы приблизимся к климатической норме.
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