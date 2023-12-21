Метеоролог Позднякова объяснила причину резких перепадов температуры новым циклоном

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В центральной части России за последние две недели происходит резкий перепад температуры. В начале декабря температура воздуха достигала -18 градусов, сейчас же днем около +2 градусов. Метеоролог Татьяна Позднякова рассказала в комментарии для Pravda.Ru с чем связано резкое, нехарактерное для данного времени года, потепление.

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“Сейчас погоду определяет циклон, центр которого располагается над севером Скандинавии, потом он сместился на Баренцево море, следующее будет над Белым морем. То есть они проходят практически севернее, чем полярный круг. И поэтому довольно глубокие эти циклоны, они втягивают в свою воронку большие массы теплого, практически средиземноморского воздуха”, - объяснила эксперт.

Метеоролог сказала, что именно из-за смещения циклона в Центральной части России наблюдается оттепель, и температура сейчас выше климатической нормы на 5-6 градусов, и осадки выпадают в виде дождя. Она отметила, что в начале декабря определял гребень антициклона, столб атмосферного давления был высоким, существенных осадков не наблюдалось, а если и наблюдались, то это был снег в чистом виде.

Эксперт также отметила, что за первую половину месяца уже сформировался довольно высокий снежный покров, что и способствовало еще большим контрастам при столкновении теплого средиземноморского воздуха с поверхностью, покрытой уже снегом.

“Хотя декабрьские оттепели в этом столетии стали, скорее, как говорится, уже правилом, а не исключением”, - рассказала Татьяна Позднякова.

Метеоролог утверждает, что оттепель с небольшими осадками продержится практически до конца рабочей недели, а вот наиболее снежной, с точки зрения погоды, будет суббота. Эксперт также рассказала, что скоро вновь ожидается понижение температуры, и уже в выходные она будет достигать -3 градусов, поэтому к концу календарной недели мы приблизимся к климатической норме.