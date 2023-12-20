В Петербурге мигранты получили повестки сразу после получения российских паспортов

0:48 Your browser does not support the audio element. Общество

В Санкт-Петербурге жители Российской Федерации получили новые паспорта вместе с повестками. Об этом информирует управление МВД по региону.

Фото: Openverse by Peer.Gynt is licensed under CC BY-SA 2.0

Церемония вручения паспортов прошла при участии 11 мигрантов из ближнего зарубежья. В ходе мероприятия они приняли обязательство соблюдать законы России и исполнять свои гражданские обязанности.

После торжественной присяги представители военных комиссариатов вручили новым гражданам России повестки о постановке на воинский учёт.

Как ранее сообщалось, в Челябинске два мигранта были лишены гражданства РФ. Это решение приняли после того, как они предоставили ложные данные о себе, уклоняясь таким образом от военной службы.

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