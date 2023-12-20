В Санкт-Петербурге обрушился шестиэтажный дом с жильцами

1:04 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Санкт-Петербурге произошло обрушение многоквартирного жилого дома по адресу Гороховая, 73, что было официально подтверждено МЧС России в социальных сетях. Это уже второй случай обрушения стен здания за последние сутки, и, как утверждают источники в Telegram-каналах, это произошло в результате проведения ремонтных работ в доме.

Фото: Telegram-канал Baza

На данный момент спасатели МЧС активно проводят эвакуацию жильцов, и экстренные службы работают на месте происшествия. Информации о пострадавших пока нет, сообщает aif.ru.

Ранее произошло частичное обрушение внутренней несущей стены, сопровождавшееся появлением значительной трещины по всей высоте здания. Несмотря на это, жильцов не эвакуировали.

Стоит отметить, что дом был построен в 1885 году, и одна из его частей была признана предаварийной. В этой части дома никто не проживал, но в соседних подъездах еще оставались жильцы.