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В Санкт-Петербурге обрушился шестиэтажный дом с жильцами

1:04
Происшествия

В Санкт-Петербурге произошло обрушение многоквартирного жилого дома по адресу Гороховая, 73, что было официально подтверждено МЧС России в социальных сетях. Это уже второй случай обрушения стен здания за последние сутки, и, как утверждают источники в Telegram-каналах, это произошло в результате проведения ремонтных работ в доме.

В Санкт-Петербурге обрушился шестиэтажный дом с жильцами
Фото: Telegram-канал Baza

На данный момент спасатели МЧС активно проводят эвакуацию жильцов, и экстренные службы работают на месте происшествия. Информации о пострадавших пока нет, сообщает aif.ru.

Ранее произошло частичное обрушение внутренней несущей стены, сопровождавшееся появлением значительной трещины по всей высоте здания. Несмотря на это, жильцов не эвакуировали.

Стоит отметить, что дом был построен в 1885 году, и одна из его частей была признана предаварийной. В этой части дома никто не проживал, но в соседних подъездах еще оставались жильцы.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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