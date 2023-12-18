Daily Mail: пропаганда отказа от вейпов способствует популяризации сигарет

1:12 Your browser does not support the audio element. Общество

Дебора Арнотт, исполнительный директор организации Action on Smoking and Health, высказала мнение о том, что активная пропаганда против использования вейпов может привести к увеличению числа людей, прибегающих к традиционному курению табака. Она подчеркнула, что информационная кампания, частично основанная на дезинформации, создает ложное впечатление о том, что вейпинг и курение традиционных сигарет одинаково опасны.

Фото: "Vaping Sign" by JeepersMedia is licensed under CC BY 2.0.

Доктор Сара Джексон, эксперт по поведенческим наукам из Университетского колледжа Лондона и ведущий автор последнего отчета о показателях курения в Великобритании, объяснила, что хотя вейпы действительно могут содержать токсичные химические вещества, их концентрация значительно ниже, чем в традиционных сигаретах. Поэтому утверждение о равнозначности вреда от курения традиционных и электронных сигарет является ошибочным.

Она также привела пример Австралии, где ограничения на приобретение электронных сигарет без рецепта привели к увеличению числа курильщиков. Такие меры создают фокус на простоте доступа к обычным сигаретам.

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