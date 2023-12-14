В 2023 году десять партнерских программ хакеров обманывали россиян

1:10 Your browser does not support the audio element. Общество

С начала 2023 года в России выявили десять активных партнерских программ хакеров, координированных владельцами фишинговых и скамерских сайтов.

Фото: "Hacker with laptop" by Yu. Samoilov is licensed under CC BY 2.0.

Оказалось, наиболее популярные схемы у партнеров — фейковые розыгрыши призов и криптоинвестиции. Так, злоумышленники могут каждый месяц получать около 4,3 млн рублей. На местных жителей направлено около 87% найденных ресурсов.

Мошенники пользуются партнерскими программами для масштабирования нелегального бизнеса, привлечения новых жертв, генерации фишинговых страниц и наращиванию прибыли. В закрытых Telegram-каналах и теневых маркетплейсах для них представлены специальные фишинговые ресурсы.

Также специалисты выяснили, что на платформе одной партнерской программы может размещаться 156 активных предложений.

Ранее сообщалось о том, что в Москве арестовали хакера по делу о продаже личных данных россиян. Подробнее об этом можно прочитать здесь.