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В Госдуме выступили с предложением снизить возраст досрочного выхода на пенсию

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Общество

Стало известно о скором внесении законопроекта в Государственную Думу, направленного на снижение досрочного выхода на пенсию. Согласно новому предложению, для получения на это права женщинам будет требоваться страховой стаж в 32 года, а мужчинам — в 37 лет.

В Госдуме выступили с предложением снизить возраст досрочного выхода на пенсию
Фото: Openverse by Бесплатный фотобанк is licensed under CC BY-NC-SA 2.0

В настоящий момент этот критерий составляет не менее 37 лет для женщин и 42 лет для мужчин в России. Важно отметить, что предложение вносит изменения в страховой стаж, не затрагивая возраст выхода на досрочную пенсию — не ранее 55 лет у женщин и 60 лет у мужчин.

"Такая норма может стать весомым стимулирующим инструментом для россиян, получающих "белую" заработную плату и уплаты различных отчислений во внебюджетные фонды", — подчеркнули "Известия".

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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