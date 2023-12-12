Аналог заблокированной социальной сети LinkedIn запустят в РФ

1:14 Your browser does not support the audio element. Общество

Компания HeadHunter осуществляет тестирование перед началом запуска собственной социальной сети. В Hh полагают, что компания будет действовать по аналогии с LinkedIn, которая занимается поиском и установкой деловых контактов.

Фото: Wikimedia Commons

Как сообщает "Деловой Петербург", проект взял название "Сетка". 12 декабря домен setka. ru был зарегистрирован компанией ООО "Хэдхантер". Новая социальная сеть в настоящее время находится на стадии разработки. Попасть в приложение "Сетка" можно только по приглашению.

Источники издания указывают, что на создание и запуск новой сети HeadHunter может быть нужно 1,5-2 млрд рублей.

Социальная сеть LinkedIn была заблокирована в России в 2016 году. Она нарушила закон "О персональных данных". Ранее площадка несколько раз обвинялась в утечке персональных данных.

Ранее сообщалось о том, что Google оштрафовали за публикацию информации о производстве наркотиков. Таганский суд Москвы назначил компании штраф на 800 тысяч рублей.