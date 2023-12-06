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Google оштрафовали на 800 тысяч рублей за публикацию информации о производстве наркотиков

1:08
Общество

Таганский суд Москвы оштрафовал Google на 800 тысяч рублей. Штраф назначен за публикацию запрещенной в РФ информации, информирует ТАСС.

Google оштрафовали на 800 тысяч рублей за публикацию информации о производстве наркотиков
Фото: Openverse by The Logo Smith is licensed under CC BY-NC-ND 2.0

Компанию обвинили в нарушении 2 части статьи 13.50 Кодекса об административных правонарушениях. Обвинение касается неисполнения обязанности по мониторингу, ограничивающей доступ к информации о производстве наркотических средств. Кроме того, Google обвинили в публикации информации о совершении самоубийств, материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних.

Основной повод назначения штрафа — публикация на YouTube. В настоящее время доступ к ней ограничен. В дальнейшем Google может грозить штраф до четырех миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что Google создаёт прямые стыки в России, чтобы сохранить доступ ко всем серверам. Корпорация внесла предложение о создании операторами прямых стыков в Москве или в Петербурге для того, чтобы сохранить доступ ко всем сервисам.

Автор Илья Ключников
Илья Ключников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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