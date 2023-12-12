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Имя для ребенка: сервис ЕГР ЗАГС предлагает назвать сына Омар, а дочь Ойша

1:25
Общество

На портале ЕГР ЗАГС недавно был запущен интерактивный сервис для выбора имени для ребенка, призванный помочь будущим родителям. Сервис позволяет выбрать пол ребенка, длину имени, первую букву и имеет региональную привязку. Подбор основан на пяти тысячах реальных имен детей, зарегистрированных в реестре ЗАГСа с 1 октября 2018 года.

Имя для ребенка: сервис ЕГР ЗАГС предлагает назвать сына Омар, а дочь Ойша
Фото: "Baby sleeping POV" by robscomputer is licensed under CC BY 2.0.

Проведенный эксперимент Megatyumen.ru показал неожиданные результаты для жителей Тюмени. Для девочек сервис предлагает варианты редких имён, такие как Ойша, Осия, Лада, Тея, Айза, Ася, Лика, Сара, Алсу, Элла и др. В случае мальчиков подобные запросы приводят к предложению имен Омар, Анас, Ёсин, Аким, Аян, Азиз, Арам и Влад.

Тем, кто предпочитает более длинные имена, сервис предлагает для девочек, например, Афину, Даниэлу, Рианну, Руслану, Самину, Айлану, Серафиму, Марту, а для мальчиков — Наиля, Нурислама, Вениамина, Самуила, Мираса, Аркадия, Салавата и Темура.

Ранее сообщалось, что Валентина Матвиенко выступила против запрета абортов.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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