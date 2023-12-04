Матвиенко выступила против запрета абортов

1:08 Your browser does not support the audio element. Общество

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко высказалась против запрета абортов, передаёт ТАСС в понедельник.

Фото: wikimedia.org by Администрация Президента России is licensed under CC BY 4.0

Она напомнила о горьком опыте подобных мер — запрет искусственного прерывания беременности всегда приводит к переносу этой травматичной операции в криминальную сферу, что способствует росту женской смертности.

"И государство по этому пути точно не пойдёт", — заверила спикер.

Она признала: проблема абортов в стране есть: "Несмотря на то, что за последние пять лет на 25% снизилось количество абортов, тем не менее цифры пока очень тревожные".

Но запретами её не решить. Мать должна быть уверена в будущем своего ребёнка, считает глава Совфеда. "Каждой женщине надо объяснить, что ребенок будет поддержан государством", — подчеркнула она.

Не только запрет абортов недопустим, но даже рассуждения на эту щепетильную тематику — такие "страшилки" могут толкнуть женщину на криминальный аборт, добавила Матвиенко. "На мой взгляд, сейчас нужно снизить накал риторики", — призвала она.