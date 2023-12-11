МВД выступило против штрафов за превышение средней скорости движения

0:55 Your browser does not support the audio element. Общество

МВД России высказало свое противодействие введению санкций за превышение средней скорости движения и нарушение временных ограничений скорости. Ирина Волк, официальный представитель МВД России, заявила в своем Telegram-канале, что ведомство категорически против привлечения водителей к ответственности на основе фиксации средней скорости и временных ограничений на дорожных табло и знаках.

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На официальном портале проектов нормативных правовых актов опубликован проект постановления от Минтранса РФ, направленный на усиление роли "динамических информационных табло" и "знаков переменной информации". Предложение предусматривает выдачу штрафов водителям за нарушение ограничений скорости, отображаемых на информационных табло на МКАД и других крупных магистралях, чаще всего связанных с неблагоприятными погодными условиями.



