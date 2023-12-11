Жанна Бадоева будет вести детское шоу "Лучше всех!" на Первом канале

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Известная телеведущая Жанна Бадоева будет вести детское шоу талантов "Лучше всех!" на Первом канале.

Фото: Соцсети Жанны Бадоевой

Об этом в понедельник, 11 декабря, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу Первого канала.

Известно, съемки нового сезона популярного детского шоу талантов, ведущей которого стала Бадоева, уже стартовали.

Ранее ведущим программы был Максим Галкин* и съемки шоу, где участвуют дети от 3 до 12 лет, были прекращены в 2022 году после отъезда артиста из России.

Жанна Бадоева стала известна широкой публике по шоу о путешествиях "Орёл и решка" и "Жизнь других".

* включен Минюстом РФ в реестр иноагентов