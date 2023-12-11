Известная телеведущая Жанна Бадоева будет вести детское шоу талантов "Лучше всех!" на Первом канале.
Об этом в понедельник, 11 декабря, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу Первого канала.
Известно, съемки нового сезона популярного детского шоу талантов, ведущей которого стала Бадоева, уже стартовали.
Ранее ведущим программы был Максим Галкин* и съемки шоу, где участвуют дети от 3 до 12 лет, были прекращены в 2022 году после отъезда артиста из России.
Жанна Бадоева стала известна широкой публике по шоу о путешествиях "Орёл и решка" и "Жизнь других".
* включен Минюстом РФ в реестр иноагентов
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