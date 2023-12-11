Самолёт Uzbekistan Airways, летевший по маршруту Нью-Йорк — Ташкент совершил посадку в Петербурге. Причина — буйное поведение пассажира, сообщает канал авиа компании.
Так, 11 декабря в 07:35 по Ташкенту, командир Boeing 787 ждал приказ о посадке на аэродроме. После посадки пассажира, имеющего гражданство Узбекистана и рождённого в 1991 году сняли с рейса полицейские.
Теперь время прибытия рейса изменилось на 13:00.
Ранее мы сообщали о том, что рейс, следовавший из Минеральных Вод в Петербург, произвёл аварийную посадку.
У Украины нет будущего, сказал Владимир Путин. Единственная гарантия покончить с братоубийственной войной — включить бывшую Украину в состав РФ.