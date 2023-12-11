Самолет Uzbekistan Airways из Нью-Йорка сел в Петербурге из-за дебоша на борту

0:44 Your browser does not support the audio element. Общество

Самолёт Uzbekistan Airways, летевший по маршруту Нью-Йорк — Ташкент совершил посадку в Петербурге. Причина — буйное поведение пассажира, сообщает канал авиа компании.

Фото: кадр из видео очевидцев

Так, 11 декабря в 07:35 по Ташкенту, командир Boeing 787 ждал приказ о посадке на аэродроме. После посадки пассажира, имеющего гражданство Узбекистана и рождённого в 1991 году сняли с рейса полицейские.

Теперь время прибытия рейса изменилось на 13:00.

Ранее мы сообщали о том, что рейс, следовавший из Минеральных Вод в Петербург, произвёл аварийную посадку.