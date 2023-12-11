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Украинские притязания: Империя кончилась, а новую не дали

4:03
Общество

В Соединённых Штатах продолжается борьба за финансовую помощь Киеву и её размер.

Украинские притязания: Империя кончилась, а новую не дали
Фото: Telegram

Дадут ли её или не дадут. Белый дом от лица президента Джо Байдена вновь заявил, что кое-что выделено для поддержки Киева, но ресурсов хватит совсем не надолго. Потом от лица Байдена об этом говорил Джон Кирби - координатор совета безопасности, и он сказал кто в этом виноват.

А обвинил он во все конгресс США, который заблокировал голосование по законопроекту о помощи Украине. И вот осталось всего несколько недель после чего ресурсы на помощь его будут исчерпаны и так же по словам Кирби, США не в состоянии давать Украине каких-либо гарантий относительно дальнейшей помощи в свете позиции конгресса и обратил внимание в Telegram-каналах в том числе украинских.

Хотя зря было публиковать эту новость потому что такая была реакция "мол, зачем это вообще в нашем информационном пространстве — это только нервирует потому что понятно что все это политические игры внутри США и всё равно "нам всё дадут, ребята давайте смотреть оптимичтичнее".

Кстатаи, огонь подлил и Генсек НАТО, заявивший, что по вопросу поставок Украине уже грызутся.

"Грызутся в Конгрессе США, грызутся и в правительстве Германии и так далее. Теперь посмотрим на ВПК. Военно-промышленные комплексы и США, и Германии, и Франции уже не могут прыгнуть выше головы. Это тоже моменты, которые наверняка учитывал Столтенберг", — отметил обозреватель, напомнив, что обещанных ВСУ систем ПВО и самолётов нет и пока не будет.

Сегодня многие забывают, что Украина это не цель, Украина это — это средство. Вот поэтому ясно, почему так украинские Telegram-каналы так нервничают. Ведь это потому, что деньги — это святая-святых, это основа и столп всей современной украинской внешней и внутренней политики. На деньги США основывается вообще вся украинская внутренняя и внешняя политики.

И основывается она на простом утверждении: оскорблять, унижать, производить теракты, и даже воевать с Россией можно, потому что США нас якобы не бросят.

И это глупое убеждение является основой всей недалёкой политики киевского режима. Так могут рассуждать совершенно непрофессиональные недалёкие и наивные люди. Вот они поэтому психуют, поэтому и накал нерва сейчас на Украине очень высок. Поскольку если все это посыплется, то рухнет всё. Ведь они опираются не на себя, а на дяденьку. И это несмотря на то что Украина уже на протяжении долгих лет рассказывает о своей "самостийности, своей монолитности и незыблемости": вплоть от компании по "выкапыванию" Чёрного моря, до совершенно серьёзных трудов о том, что они стали чуть ли не "прародителями человечества".

И самое главное заблуждение украинцев в том, что ои думают, что Запад считает их частью себя. И украинцев, и афганцев, и еще кого-то. Только вот самому западу невдомёк, что сами украинцы и афганцы являются частью их. Как бы это сказать помягче, им даже никогда это и в голову не приходило.

И вот что главное произошло с этой страной. Когда-то украинцы были в составе могучей Империи. Они себя чувствовали и составе одного большого народа. В силу разных причин, (в которых они тоже были виноваты). В этой империи их больше не нет. А вот имперскость украинцев осталось. То есть той огромной страны уже нет, а желание присутствует. Вот и получается и ту страну потеряли, и эту мой коллективный запад им не дал. Да и обещалки Вашингтона и Лондона становится всё тише и неуверенней.

И теперь осталось гадать, а когда же сами граждане Украины поймут, что их тупо кинули.

Сенат США заблокировал помощь Украине
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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