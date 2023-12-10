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Засыпать ли стиральный порошок в барабан стиралки?

1:00
Общество

Все споры о том, стоит ли засыпать стиральный порошок непосредственно в барабан стиральной машины, нашли свое разрешение. Оказывается, в этом вопросе существует несколько важных нюансов.

Засыпать ли стиральный порошок в барабан стиралки?
Фото: unsplash. com/photos/qyvm0zXdKYE by Nik MacMillan nikarthur is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Во-первых, мало кому известно, что порошок из контейнера автоматически подается в барабан несколькими порциями и успевает растворяться. Если же решить засыпать средство прямо на вещи, это происходит гораздо реже.

Это приводит к тому, что вещи, стиравшиеся с порошком в барабане, часто становятся менее чистыми и более загрязненными.

Важно отметить, что никакой экономии с использованием данного метода также не происходит. Вода в процессе стирки сливается несколько раз, что увеличивает риск того, что порошок полностью смоется в разгар цикла.

Тем не менее, в случае, если производитель предусмотрел возможность засыпки средства в барабан, такой метод можно использовать.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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