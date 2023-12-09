Жители посёлка Калинино Республики Хакасия приехали греться в аэропорт Абакана, так как их населённый пункт перестал обогреваться.
В хакасском селе произошло аварийное отключение электроэнергии при температуре в –25°C. Сельчане отапливали свои дома электроприборами, поэтому при отсутствии света их жилища стали ледяными.
Спасение жители нашли в аэропорту Абакана.
Энергетики объясняют, что сеть не выдержала нагрузки. Они посоветовали местным жителям использовать энергоёмкие приборы по очереди, чтобы избежать новых отключений.
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