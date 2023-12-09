СК РФ начнет проверку критиковавшего СВО Александра Васильева после лекций в МГУ

0:35 Your browser does not support the audio element. Общество

Общественники из движения "Ветераны России" обратились в СК РФ с требованием провести проверку в отношении известного историка моды и бывшего ведущего "Модного приговора" Александра Васильева после его возвращения в Московский государственный университет (МГУ).

Фото: Инстаграм-аккаунт Александра Васильева

Они считают недопустимым, что критик страны, вернувшись из эмиграции, преподает студентам.

Васильев, обладатель литовского и французского гражданства, ранее осудил Специальную военную операцию (СВО), высказываясь о "изоляции" России и ядерной войне.