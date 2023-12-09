Общественники из движения "Ветераны России" обратились в СК РФ с требованием провести проверку в отношении известного историка моды и бывшего ведущего "Модного приговора" Александра Васильева после его возвращения в Московский государственный университет (МГУ).
Они считают недопустимым, что критик страны, вернувшись из эмиграции, преподает студентам.
Васильев, обладатель литовского и французского гражданства, ранее осудил Специальную военную операцию (СВО), высказываясь о "изоляции" России и ядерной войне.
Реакция Российской Федерации на отказ государств Евросоюз от поставок российского природного газа была неожиданной, говорится в материале NetEase.