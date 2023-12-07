Экономист Дехтярь назвала зарплату, которая позволит россиянам нормально жить, а не сводить концы с концами

1:35 Your browser does not support the audio element. Общество

Профессор Института отраслевого менеджмента (ИОМ) РАНХиГС) Галина Дехтярь в разговоре с Pravda.Ru рассказала, сколько, по её мнению, должны получать россияне, чтобы жить нормально, а не сводить концы с концами "от получки до получки".

Фото: ТАСС

"Исходя из уровня инфляции зарплата россиян должна быть, конечно, более 50 тысяч. Но, к сожалению, большое количество наших граждан такую зарплату не получают", — сказала Дехтярь.

Экономист напомнила, что при расчёте "нормальной" зарплаты нужно составить потребительскую корзину, включить в неё услуги ЖКХ, транспортные расходы, здравоохранение, которое часто является платным. Тогда можно получить ту сумму, которая минимально необходима на человека при его проживании, например, в крупном городе, где нет урожаев со своего огорода, в отличие от сельской местности.

"Поскольку города у нас не только Москва и Санкт-Петербург, по стране тоже большое количество городов, не только даже миллионников, а небольших городов, в том числе провинциальных, городов различных краев и областей, то заработная плата у живущих в них людей много меньше, чем по уровню в столицах", — отметила Дехтярь.

Таким образом экономист оценила предложение депутата Госдумы Николая Арефьева, который сообщил, что зарплата россиян для нормального существования должна быть не меньше 100 тысяч рублей в месяц, а доход семьи при этом не должен быть ниже 200 тысяч рублей.