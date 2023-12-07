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Совет ветеранов Томской области открестился от стрельбы по портретам западных политиков на фестивале

1:20
Общество

В Совете ветеранов Томской области отреагировали на инцидент, связанный со стрельбой по портретам мировых политиков на фестивале в техникуме Томска.

Совет ветеранов Томской области открестился от стрельбы по портретам западных политиков на фестивале
Фото: Openverse by eschipul is licensed under CC BY-SA 2.0

Фестиваль "Мирный воин" включал в себя мероприятие, где участники стреляли по изображениям президента Украины Владимира Зеленского, президента США Джо Байдена и генсека НАТО Йенса Столтенберга.

Томичи в социальных сетях выразили недоумение по поводу инцидента, а представитель Совета ветеранов Петр Дубровин поделился своим мнением с Tomsk.mk.ru. Он отметил, что организаторами фестиваля были ветераны и организации, связанные с военной службой. Организаторы заметили мишени с изображениями политиков на стенде страйкбольного клуба и попросили их убрать.

Дубровин подчеркнул, что использование изображений недружественных политиков не соответствует целям военно-патриотического фестиваля.

Представители Совета ветеранов считают, что хотя негодование по отношению к политикам понятно, использование методов противника не всегда уместно. Они призвали убрать мишени, подчеркнув, что произошедшее является личной инициативой представителя страйкбольного клуба, а не призывом к действиям или иной формой пропаганды.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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