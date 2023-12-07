Рыбаков, пропавших под Ростовом, ищут уже семь суток. Спасатели и волонтёры уже направили запрос о помощи аквалангистам для того, чтобы провести осмотр подозрительного пятна, обнаруженного на дне водоёма.
Отмечается, что двое рыбаков поехали на рыбалку к хутору Калинин, но домой вернуться они не смогли. На месте их нахождения была найдена лишь пустая лодка, а на соседней базе отдыха рассказали о светящемся объекте недалеко от места пропажи.
За неделю следов пропавших рыбаков не обнаружено.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге ищут женщину с двумя детьми, которые направлялись в школу в Октябрьском районе города.
Только раз один из пропавших вышел на связь тем вечером.