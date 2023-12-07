На месте пропажи рыбаков под Ростовом нашли подозрительное темное пятно

0:44 Your browser does not support the audio element. Общество

Рыбаков, пропавших под Ростовом, ищут уже семь суток. Спасатели и волонтёры уже направили запрос о помощи аквалангистам для того, чтобы провести осмотр подозрительного пятна, обнаруженного на дне водоёма.

Фото: Patrick Pleul/ZB

Отмечается, что двое рыбаков поехали на рыбалку к хутору Калинин, но домой вернуться они не смогли. На месте их нахождения была найдена лишь пустая лодка, а на соседней базе отдыха рассказали о светящемся объекте недалеко от места пропажи.

За неделю следов пропавших рыбаков не обнаружено.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге ищут женщину с двумя детьми, которые направлялись в школу в Октябрьском районе города.