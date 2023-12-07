В Петербурге ФСБ задержала двоих полицейских за помощь группе вымогателей

Сотрудники 59 отдела полиции Выборгского района, подозреваемые в помощи вымогателям, избивающих людей ради денег, задержаны сотрудниками ФСБ.

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Как сообщает Mash, девушка обратилась к вымогателям, чтобы они избили и забрали 160К у её бывшего партнёра. Таким образом, пять человек в возрасте от 21 до 30 лет осуществили нападение на указанного человека.

В дальнейшем потерпевшего доставили в отдел.

Участники ОПГ задержаны, в настоящее время заведены уголовные дела за вымогательство и разбой. Проводится служебная проверка. Материалы по сотрудникам будут предоставлены СК.

Ранее сообщалось, что пресс-служба Мосгорсуда сообщила о продлении ареста Игоря Стрелкова (Гиркина) на шесть месяцев.