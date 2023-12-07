Бессонные медведи Сибири: как аномальные температуры задерживают спячку и влияют на поведение

2:17 Your browser does not support the audio element. Общество

Медведи в Сибири находятся в состоянии "полудремы" из-за необычно высоких температур этой осени, сообщает департамент охраны животного мира Амурской области. Они готовы впасть в спячку, но теплые ноябрьские температуры мешают этому процессу, не давая медведям уснуть.

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"В некоторых районах полусонные медведи до сих пор гуляют по берлогам. Особенно заметно, что бессонными стали в основном самцы, в то время как самки с детенышами придерживаются обычного графика и уходят в свои берлоги" — отмечают представители ведомства.

Эта аномалия связана с необычно высокими температурами в октябре и ноябре в Амурской области. Исследования показывают, что медведи покидают берлоги на несколько дней раньше при повышении температуры, что может быть связано с изменениями климата.

Виноватым в этой ситуации может быть также сырая погода, создающая неблагоприятные условия для медведей в берлогах.

"Температура выше нуля во влажных снежных условиях может привести к тому, что талая вода попадет в берлоги, и медведям будет неудобно там оставаться", говорит зоофизиолог Ойвинд Тойен.

Проблемы с временем спячки, по всей видимости, сильнее сказываются на самцах, чем на самках и детенышах.

"Период укрытия самок с детенышами служит дополнительной цели — защитить детенышей. Медвежата более восприимчивы к низким температурам, и необходимо быть осторожными, чтобы не тратить лишнюю энергию в это переходное время в спячку" — поясняет Тойен.

Хотя крупные взрослые медведи могут поддерживать дневную активность в начале зимы, у них тоже возможен физиологический переход в спячку во время бродячих "полудрем". Такие медведи, вероятно, регулируют свой метаболизм, сохраняя энергию в период активности и замедляя его в состоянии покоя.

Медведи на Аляске также могут сталкиваться с проблемами из-за жары, особенно в городских районах, где мусорные баки предоставляют легкий доступ к еде. Такие условия создают бессонным медведям дополнительные трудности, особенно в случае, если они не накапливают достаточно жира для спячки.