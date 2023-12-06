Превышение ключевого порога глобального потепления неизбежно, поскольку выбросы углекислого газа достигли рекордного уровня

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Глобальные выбросы углерода от ископаемого топлива увеличились до нового рекорда в 2023 году, вызывая серьезные опасения у ведущих ученых. В соответствии с данными отчета международной группы ученых-климатологов, выбросы углекислого газа достигли 40,6 миллиарда тонн, что на 1,1% больше, чем в предыдущем году.

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Этот рост выбросов привел к предупреждениям о том, что превышение опасного порога в 2,7 градуса по Фаренгейту становится "неизбежным".

"Теперь кажется неизбежным, что мы превысим целевой показатель Парижского соглашения в 1,5°C" — ведущий автор отчета, профессор климатологии Эксетерского университета Пьер Фридлингстайн.

Отчет подчеркивает, что разрыв между обещаниями правительств, инвесторов и компаний, а также их реальными действиями в сфере уменьшения выбросов, остается значительным. В этом контексте ученые выражают острую необходимость быстрой декарбонизации, особенно в условиях, когда изменения климата уже привели к рекордным температурам, явлениям таяния углерода и угрозам разрушения океанских течений.

Согласно докладу "Глобальный углеродный бюджет", представленному на COP28 в Дубае, выбросы от нефти и газа увеличились на 1,5% и 0,5%, соответственно, в то время как выбросы от угля достигли нового рекордного уровня, увеличившись на 1,1%. Прогнозируется, что выбросы в Китае увеличатся на 4%, в то время как в Европейском Союзе и США ожидается снижение на 7,4% и 3%, соответственно.

Ученые подчеркивают, что для достижения целей Парижского соглашения глобальные выбросы парниковых газов должны уменьшиться на 45% к 2030 году и достичь нуля к середине столетия. Однако существующие технологии улавливания углерода сталкиваются с экологическими, экономическими и технологическими барьерами. Лишь лесовосстановление и улучшение лесопользования показывают более значимые результаты, но даже они подвергаются риску из-за климатических изменений.

В заключении, профессор климатологии Корин Ле Кере подчеркнул:

"Все страны должны декарбонизировать свою экономику быстрее, чем сейчас, чтобы избежать наихудших последствий изменения климата".