Сбербанк объявил о запуске исламского финансирования юридических лиц

1:35 Your browser does not support the audio element. Общество

Об этом в рамках Дня инвестора "Сбера" рассказал заместитель председателя правления банка Анатолий Попов. Данный продукт предоставляет возможность финансировать бизнес в соответствии с принципами ислама. Сбербанк уже выделил лимит для первых экспериментальных сделок и находится в процессе ведения переговоров с потенциальными заемщиками. Исламское финансирование может вызвать особый интерес у корпоративных клиентов из Татарстана, Башкирии и республик Северного Кавказа.

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Термин "исламская экономика" появился в 1947 году в одноимённой книге ученого из Индии Саййида Маназира Ахсана Гилани. Эта экономическая модель основана на принципах Корана и Сунны. В ней содержатся ограничения, призванные избежать несправедливости, которая может возникнуть в процессе приобретения и распоряжения материальными ресурсами.

Мусульмане представляют самую быстрорастущую этническую группу в мире. В 2012 году их доля в общей численности населения составляла 23%, а в 2021 году уже 24%. Активы исламских финансов достигли 2,88 трлн долларов в 2019 году. С 2019 по 2024 год ежегодный прирост прогнозируется на уровне 5%. В 2024 году суммарные активы достигнут 3 трлн долларов.