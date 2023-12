Your browser does not support the audio element.

Об этом в рамках Дня инвестора "Сбера" рассказал заместитель председателя правления банка Анатолий Попов. Данный продукт предоставляет возможность финансировать бизнес в соответствии с принципами ислама. Сбербанк уже выделил лимит для первых экспериментальных сделок и находится в процессе ведения переговоров с потенциальными заемщиками. Исламское финансирование может вызвать особый интерес у корпоративных клиентов из Татарстана, Башкирии и республик Северного Кавказа.

Фото: openverse by Got Credit is licensed under CC BY 2.0.