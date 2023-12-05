Путин вспомнил, как мама поставила его в детстве в угол

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Российский лидер Владимир Путин поделился тёплым воспоминанием из детства, находясь на втором заседании наблюдательного совета "Движения первых", которое состоялось в Пятигорске.

Фото: kremlin.ru

Глава государства сделал это по просьбе воспитанников медиацентра из Вологодской области.

Путин рассказал, как его поставили в угол, когда он был совсем маленьким.

"Мама поставила меня в угол, даже не помню, за что, в течение какого-то времени ходила, все так грозно смотрела, спрашивала: "Ты будешь прощение просить или нет?", — вспомнил президент.

Концовка этой истории, по словам Путина, была для него неожиданной: мама начала его целовать и сама вытащила сына из угла, в который и поставила.

Президент добавил, что тогда ему было примерно четыре года.