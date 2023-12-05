Песков: Путин играет экстраординарную роль в мире

1:02 Your browser does not support the audio element. Политика

В Кремле прокомментировали номинирование президента России Владимира Путина на звание человека года в Time. Как отметил официальный представитель Кремля, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, данная номинация для Путина значения не имеет.

Фото: CreativeCommons by Пресс-служба Президента России is licensed under CC BY 4.0

При этом он обратил внимание, что, в любом случае, роль российского лидера в стране и мире переоценить сложно.

"Нет, не имеет. Посмотрим. В любом случае роль Путина в нашей стране, роль Путина в мире трудно переоценить. Это однозначно", — подчеркнул Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

В заключение официальный представитель Кремля также подчеркнул, что Путин играет экстраординарную роль в мире.

Как сообщалось прежде, по версии американского журнала Time, на звание человека года претендуют президент РФ Владимир Путин, кукла Барби, британский король Карл III и поп-певица Тэйлор Свифт.