Экс-режиссёр киножурнала "Ералаш" Илья Белостоцкий, которого отправили в тюрьму по делу о педофилии, принял решение подписать контракт с Министерством обороны РФ и отправиться в зону специальной военной операции (СВО).
Как отметила сестра осуждённого, Белостоцкий участвует в боевых действиях с середины осени. Она добавила, что у её брата лишь изредка получается выходить на связь с родственниками, передаёт MSK1.RU.
Белостоцкий признался, что решил поучаствовать в СВО, чтобы его родные вновь могли гордиться им.
Ранее бывшего режиссёра "Ералаша" осудили за совращение 13-летнего ребёнка. Белостоцкого приговорили к 14 годам тюрьмы, однако позже суд смягчил наказание.
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