Осуждённый за педофилию бывший режиссёр "Ералаша" Белостоцкий отбыл на СВО

0:49 Your browser does not support the audio element. Общество

Экс-режиссёр киножурнала "Ералаш" Илья Белостоцкий, которого отправили в тюрьму по делу о педофилии, принял решение подписать контракт с Министерством обороны РФ и отправиться в зону специальной военной операции (СВО).

Фото: Официальный сайт Минобороны РФ

Как отметила сестра осуждённого, Белостоцкий участвует в боевых действиях с середины осени. Она добавила, что у её брата лишь изредка получается выходить на связь с родственниками, передаёт MSK1.RU.

Белостоцкий признался, что решил поучаствовать в СВО, чтобы его родные вновь могли гордиться им.

Ранее бывшего режиссёра "Ералаша" осудили за совращение 13-летнего ребёнка. Белостоцкого приговорили к 14 годам тюрьмы, однако позже суд смягчил наказание.