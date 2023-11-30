Собчак о признании ЛГБТ-движения* экстремистским: "Слушаешь группу "Тату" — на рудники"

1:10 Your browser does not support the audio element. Общество

Ксения Собчак назвала закон о признании ЛГБТ* экстремистским движением самым репрессивным и жёстким.

Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Ксении Собчак

Журналитска считает, что закон о запрете ЛГБТ* превосходит по жёсткости закон об иностранных агентах.

"Безумие. Делаешь каминг-аут — на рудники. Живешь с партнёром своего пола — на рудники. Слушаешь группу "Тату" — на рудники", — написала Собчак в своём Telegram-каналов.

Она считает, что данный закон приведёт к ещё большему оттоку людей из страны. К законодательным инициативом, способствующи эмиграции из России, относится, по её мнению, также запрет аборотов.

"Много детей хочется рожать в свободной стране, где тебя принимают. Из страны, где тебя признают преступником-психопатом из-за твоей ориентации, люди будут бежать", — выразила своё мнение журналистка.

Уголовная ответственность может наступить за демонстрацию ЛГБТ-символики и за принадлежности к запрещённому движению.

* Верховный суд РФ признал "ЛГБТ-движение" экстремистским.