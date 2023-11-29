Сын Рамзана Кадырова стал почётным гражданином Донецка.
16-летний Адам Кадыров удостоился звания "Почётный гражданин Донецка". Распоряжение о награждении наследника чеченского лидера подписал глава администрации города Николай Волков.
Пояснение гласит, что решение о присвоении почётного звания связано с "активной гражданской позицией, весомым вкладом в развитие культурных отношений между городами Донецк и Грозный и повышением имиджа города Донецка в масштабах Российской Федерации".
Ранее сообщалось, что Дмитрий Песков прокомментировал возможные награждения Адама Кадырова.
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