16-летний сын Кадырова удостоился звания "Почётный гражданин Донецка"

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Сын Рамзана Кадырова стал почётным гражданином Донецка.

Фото: Telegram-канал Адама Делимханова

16-летний Адам Кадыров удостоился звания "Почётный гражданин Донецка". Распоряжение о награждении наследника чеченского лидера подписал глава администрации города Николай Волков.

Пояснение гласит, что решение о присвоении почётного звания связано с "активной гражданской позицией, весомым вкладом в развитие культурных отношений между городами Донецк и Грозный и повышением имиджа города Донецка в масштабах Российской Федерации".

Ранее сообщалось, что Дмитрий Песков прокомментировал возможные награждения Адама Кадырова.