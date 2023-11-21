Песков рассказал о возможных госнаградах для Адама Кадырова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказал свое мнение относительно возможного награждения государственными наградами сына главы Чечни, Адама Кадырова, и ответил на вопрос журналистов по этому поводу.
Согласно последним данным, Адам Кадыров уже получил девять различных наград, однако пока что среди них отсутствуют государственные ордена или медали.
Песков заявил: "Я не располагаю информацией о том, что он был представлен к каким-то государственным наградам. Мне об этом ничего не известно."
Ряд деятелей культуры, журналистов и правозащитников обратились к Москальковой с просьбой изменить меру пресечения драматургу Петрийчук и режиссёру Беркович, которые находятся в СИЗО.