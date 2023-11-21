Песков рассказал о возможных госнаградах для Адама Кадырова

0:34 Your browser does not support the audio element. Общество

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказал свое мнение относительно возможного награждения государственными наградами сына главы Чечни, Адама Кадырова, и ответил на вопрос журналистов по этому поводу.

Фото: Telegram-канал Адама Делимханова

Согласно последним данным, Адам Кадыров уже получил девять различных наград, однако пока что среди них отсутствуют государственные ордена или медали.

Песков заявил: "Я не располагаю информацией о том, что он был представлен к каким-то государственным наградам. Мне об этом ничего не известно."

Песков признался, что Кремль не следит за здоровьем Кадырова