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Диетолог назвал три способа сэкономить на новогоднем столе

2:04
Общество

Многие в преддверии Нового года задаются вопросом, как можно сэкономить на подготовке к Новому году. Как вариант, стоит попробовать провести ЗОЖ-праздник, советует читателям Pravda.Ru диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ "Здоровое питание" Алексей Кабанов.

Диетолог назвал три способа сэкономить на новогоднем столе
Фото: https://www.goodhousekeeping.com is licensed under https://www.goodhousekeeping.com/health/wellness/advice/g985/achievable-new-year-resolutions/

Первое — убираем алкоголь. Хороший алкоголь — дорогое удовольствие, да и менее вредным от высокого ценника он не становится. Дешевый алкоголь — это уже смертельная опасность для жизни.

"Начните Новый год без алкоголя. Серьезный поступок, не правда ли? Ведь кроме существенной экономии получите больше удовольствия. Можно ведь сесть за руль и отправиться куда-нибудь прямо в новогоднюю ночь", — отметил диетолог.

Второе — исключаем мясные деликатесы. Откажитесь от мясных нарезок и колбас. Вред насыщенных жиров, которых крайне много в мясной продукции, очень велик для сердечно-сосудистой системы. Плюс цена таких закусок под Новый год обычно возрастает.

Эксперт советует приготовить лобио — бобы отличный источник растительных белков. В качестве основного блюда можно выбрать рыбу семейства лососёвых — ценный источник ненасыщенных жиров и омега-кислот. Также диетолог рекомендует сократить порции икры, которая тоже считается дорогим продуктом. Икра полезна при употреблении в умеренном количестве.

"Смело добавляйте майонез. Этот продукт зря считают вредным. В умеренных количествах качественный майонез очень полезен. Майонез приготовлен на основе растительных масел, которые также богаты ненасыщенными жирами и омега-кислотами. Холестерина в современном майонезе совсем немного, ведь он попадает в майонез из ячных желтков, но их в составе совсем немного, а польза от витаминов и полиненасыщенных жирных кислот из желтков тоже существенная", — отмечает эксперт.

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
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