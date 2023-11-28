Бизнесмен Хлынов заявил о вреде многозадачности для эффективности работы

1:30 Your browser does not support the audio element. Общество

Основатель ТМ "Русский Иван-чай" Александр Хлынов рассказал, насколько востребована многозадачность в бизнесе и какие профессионалы в настоящий период кадрового дефицита наиболее востребованы.

Фото: https://blog.cudy.co/3-simple-tips-to-get-finance-career-for-students/

По словам Хлынова, для малого бизнеса многозадачность становится неотъемлемой частью работы, однако с точки зрения эффективности она менее продуктивна по сравнению с фокусировкой на одной задаче.

Хлынов утверждает, что увеличение спроса на многозадачных сотрудников, о котором сообщает HeadHunter, связано с ростом числа малых бизнесов. Он подчеркивает, что с точки зрения эффективности многозадачность скорее вредна, чем полезна.

В контексте поиска сотрудников, предприниматель выделяет важность наличия высококвалифицированных специалистов в отрасли. Он отмечает, что не ищет тех, кто знает немного обо всем, а предпочитает специалистов, основательно разбирающихся в своей области. Однако существует проблема нехватки сотрудников с рабочими специальностями, сообщает RuNews24.

Хлынов указал на то, что нехватка квалифицированных кадров связана с тем, что многие специалисты ушли работать в оборонную промышленность. В связи с этим предприятия вынуждены повышать зарплаты для привлечения работников с рабочими специальностями, что привело к общему росту зарплат на рынке на 25-30%.

Многозадачность. Когда она полезна, а когда (и как) её стоит избегать?