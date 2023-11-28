Основатель ТМ "Русский Иван-чай" Александр Хлынов рассказал, насколько востребована многозадачность в бизнесе и какие профессионалы в настоящий период кадрового дефицита наиболее востребованы.
По словам Хлынова, для малого бизнеса многозадачность становится неотъемлемой частью работы, однако с точки зрения эффективности она менее продуктивна по сравнению с фокусировкой на одной задаче.
Хлынов утверждает, что увеличение спроса на многозадачных сотрудников, о котором сообщает HeadHunter, связано с ростом числа малых бизнесов. Он подчеркивает, что с точки зрения эффективности многозадачность скорее вредна, чем полезна.
В контексте поиска сотрудников, предприниматель выделяет важность наличия высококвалифицированных специалистов в отрасли. Он отмечает, что не ищет тех, кто знает немного обо всем, а предпочитает специалистов, основательно разбирающихся в своей области. Однако существует проблема нехватки сотрудников с рабочими специальностями, сообщает RuNews24.
Хлынов указал на то, что нехватка квалифицированных кадров связана с тем, что многие специалисты ушли работать в оборонную промышленность. В связи с этим предприятия вынуждены повышать зарплаты для привлечения работников с рабочими специальностями, что привело к общему росту зарплат на рынке на 25-30%.
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