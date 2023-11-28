Telegram-канал Baza сообщает, что заместитель главы МЧС Анатолий Супруновский попал в аварию в центральном районе Москвы.
По данным агентства, столкновение произошло недалеко от Белого Дома. "Ленд Крузер" МЧС, в котором ехал Супруновский оказался на встречной полосе и задел другой автомобиль. Пострадавших в аварии нет, у внедорожника отлетело боковое зеркало.
Автомобили получили незначительные повреждения.
После аварии автомобиль с Супруновским уехал с ДТП. Как сообщает Telegram-канал, замглавы МЧС опаздывал на работу. После этого водитель вернулся на место аварии, он ожидает полицию.
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