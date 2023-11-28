В Свердловской области перевернулся автобус с двенадцатью пассажирами

0:43 Your browser does not support the audio element. Происшествия Человеческий фактор

В Свердловской области 28 ноября съехал в кювет и перевернулся автобус, в котором ехало двенадцать пассажиров. Руководитель пресс-службы свердловского МВД Валерий Горелых сообщил, что двое из них получили травмы и находятся в больнице. На него ссылается Лента. ру.

Фото: TG-канал Евгения Тишковца

Автобус следовал по маршруту "Аэропорт Кольцово — Нижний Тагил". Отмечается, что водитель не справился с управлением, после чего автобус съехал в кювет.

Пострадавшим оказывается медицинская помощь. "Данных о других пострадавших нет.

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