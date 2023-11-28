В Свердловской области 28 ноября съехал в кювет и перевернулся автобус, в котором ехало двенадцать пассажиров. Руководитель пресс-службы свердловского МВД Валерий Горелых сообщил, что двое из них получили травмы и находятся в больнице. На него ссылается Лента. ру.
Автобус следовал по маршруту "Аэропорт Кольцово — Нижний Тагил". Отмечается, что водитель не справился с управлением, после чего автобус съехал в кювет.
Пострадавшим оказывается медицинская помощь. "Данных о других пострадавших нет.
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