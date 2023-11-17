Судно с людьми перевернулось на Ладоге в прилегающей к Карелии области. Об этом сообщили в пресс-службе Управления транспорта МВД по Северо-Западному федеральному округу сегодня ночью.
Инцидент произошел в районе банки Северная Торпакова в Ленинградской области. Тихоходное судно опрокинулось из-за обрыва буксирного троса в процессе буксировки, уточнили в ведомстве.
Пострадавших нет. В связи с этим случаем проводится проверка.
Утром 16 ноября украинские паблики стали рисовать катастрофическую ситуацию для ВСУ под Авдеевкой в ДНР. Взятие Авдеевки имеет стратегическое значение.