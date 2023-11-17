Баржа с людьми перевернулась на Ладожском озере

Судно с людьми перевернулось на Ладоге в прилегающей к Карелии области. Об этом сообщили в пресс-службе Управления транспорта МВД по Северо-Западному федеральному округу сегодня ночью.

Фото: Svetlana Bazykina. CC BY-SA 4.0

Инцидент произошел в районе банки Северная Торпакова в Ленинградской области. Тихоходное судно опрокинулось из-за обрыва буксирного троса в процессе буксировки, уточнили в ведомстве.

Пострадавших нет. В связи с этим случаем проводится проверка.