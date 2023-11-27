При многозадачности стать профессионалом в каком-то деле невозможно, считает эксперт

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Социальный технолог Романа Алёхин пояснил Pravda.Ru, почему многозадачность не всегда равна качеству выполняемой работы. Главную причину такого положения дел эксперт видит в утере системы подготовки управленцев.

Фото: elfinancierocr.com

"Все просто: деградация управления. Очень деградировала школа управления. И у нас обозвали, во-первых, управленцев менеджерами. Советская школа управления была очень сильна. Тогда считалось, что управление — это отдельный вид профессиональной деятельности. Зачастую тут вопрос не в экономии, а в том, что руководитель пытается скинуть на обычного сотрудника, на любого сотрудника, то, что должен делать он", — высказывает своё мнение Алёхин.

Повышать свой профессионализм и быть ценным сотрудником, добавляет собеседник нашего издания, можно в единственном случае - если развиваться в одном направлении.

"Если мы изучим Деминга и Генри Форда, это глубокое разделение труда, и там нет многозадачности. Там есть конкретно четко одна задача. И тогда у тебя работа выполняется не как зря, по серединке где-то. А работа выполняется профессионально, глубоко и очень качественно. Когда у нас есть акцент на качество, мы не можем говорить о многозадачности в принципе. Потому что человек может становиться профессионалом, когда он оттачивает максимально свои навыки в одной сфере деятельности. Вот давайте возьмем многозадачность в спорте. Когда человек и баскетболист, и борец, и еще и лыжник. Он где-нибудь добьется результата хорошего? Конечно же, нет", — подкрепляет свои мысли примерами специалист.

Роман Алёхин считает, что со временем тренд на многозадачность может измениться с возвратом к более узкой специализации сотрудников.

Многозадачность. Когда она полезна, а когда (и как) её стоит избегать?