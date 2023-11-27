Глава Крыма Аксёнов заявил о раскрытии всех терактов в регионе

0:44 Your browser does not support the audio element. Общество

Все террористические акты, совершенные на территории Крыма, были раскрыты. Все лица, принимающие в них участие, задержаны. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Фото: wikimedia.org by Юровский Александр is licensed under CC BY-SA 4.0

Он также поблагодарил сотрудников специальных служб и силовых ведомств, которые работают в Крыму.

"Террористам не место на крымской земле, всех виновных ждет заслуженное наказание в рамках действующего законодательства", — заявил Аксенов.

Он также подчеркнул, что работа по обеспечению безопасности в российском регионе продолжается на текущий момент.

Ранее на саммите ОДКБ Путин рассказал об операции "Наемник" по борьбе с терроризмом.