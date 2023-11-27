Все террористические акты, совершенные на территории Крыма, были раскрыты. Все лица, принимающие в них участие, задержаны. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
Он также поблагодарил сотрудников специальных служб и силовых ведомств, которые работают в Крыму.
"Террористам не место на крымской земле, всех виновных ждет заслуженное наказание в рамках действующего законодательства", — заявил Аксенов.
Он также подчеркнул, что работа по обеспечению безопасности в российском регионе продолжается на текущий момент.
Ранее на саммите ОДКБ Путин рассказал об операции "Наемник" по борьбе с терроризмом.
Лыжник отморозил свое мужское достоинство. Также сообщается, что температура во время гонки опускалась до 15 градусов ниже нуля по Цельсию.