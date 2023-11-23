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На саммите ОДКБ Путин рассказал об операции "Наемник" по борьбе с терроризмом

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Мир

В ходе проходящего 22 ноября в Минске саммита Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ) президент России Владимир Путин рассказал коллегам об первых итогах общей антитеррористической операции.

На саммите ОДКБ Путин рассказал об операции "Наемник" по борьбе с терроризмом
Фото: kremlin.ru

Российский лидер Владимир Путин на саммите ОДКБ рассказал о проведении операции "Наемник", сообщает ТАСС.

Президент России напомнил коллегам, что такая операция спецслужб проводится для борьбы с терроризмом, и заявил, что по линии спецслужб стран ОДКБ сотрудничество последовательно укрепляется перед вызовами современности.

"В частности, продолжено проведение операции ОДКБ "Наемник", направленной на пресечение вербовки и перекрытия каналов выезда граждан наших стран для участия в деятельности международных террористических группировок", — уточнил Владимир Путин.

Саммит ОДКБ в Минске 23 ноября 2023: года
Автор Андрей Ковалёв
Андрей Ковалёв — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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