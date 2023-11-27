Филипп Киркоров предупредил о мошенниках в интернете, которые, прикрываясь его именем, зарабатывают деньги на доверчивых людях.
Король российской эстрады объяснил, что в социальных сетях появляются фейковые аккаунты, которые просят у граждан деньги на некие проекты.
Аферисты выдают себя за Киркорова. Певец предостерёг от переводов денежных средств неизвестным.
Артист рассказал, что на удочку мошенников попадаются его коллеги и знакомые.
"Друзья, общение я веду только со своего телефона. Никогда с неподтверждённых аккаунтов. Просто позвоните Киркорову", — призвал певец.
Он отметил, что стоит доверять только его голосу.
Ранее певец Юрий Лоза рассказал, как его обманули аферисты в интернете.
Лыжник отморозил свое мужское достоинство. Также сообщается, что температура во время гонки опускалась до 15 градусов ниже нуля по Цельсию.