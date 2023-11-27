Филипп Киркоров рассказал, что мошенники от его имени собирают деньги: "Просто позвоните Киркорову"

0:52 Your browser does not support the audio element. Общество

Филипп Киркоров предупредил о мошенниках в интернете, которые, прикрываясь его именем, зарабатывают деньги на доверчивых людях.

Фото: Скриншот с видео, YouTube-канал "Осторожно: Собчак" by https://www.youtube.com/watch?v=iU50GpWQ4YE

Король российской эстрады объяснил, что в социальных сетях появляются фейковые аккаунты, которые просят у граждан деньги на некие проекты.

Аферисты выдают себя за Киркорова. Певец предостерёг от переводов денежных средств неизвестным.

Артист рассказал, что на удочку мошенников попадаются его коллеги и знакомые.

"Друзья, общение я веду только со своего телефона. Никогда с неподтверждённых аккаунтов. Просто позвоните Киркорову", — призвал певец.

Он отметил, что стоит доверять только его голосу.

Ранее певец Юрий Лоза рассказал, как его обманули аферисты в интернете.