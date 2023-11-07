Певец Юрий Лоза рассказал, что стал жертвой интернет-аферистов.
Автор и исполнитель хита "Плот" признался, что попался на удочку мошенников, хотя знал схему обмана, на которой его подловили.
Лоза рассказал, что получил от друга сообщение с просьбой перевести ему деньги в долг. Артист, не задумываясь пытался перевести деньги, однако банковская операция не проходила. После он позвонил приятелю и спросил, как срочно ему нужны деньги.
"Он кричит в трубку, чтобы я и не думал ничего переводить, потому что какие-то негодяи взломали его ватсап, и уже с утра от его имени просят денег. А проверка идёт потому, что некоторые из друзей уже успели пожаловаться", — написал певец в своём Telegram-канале.
Лоза объяснил, что сумел отменить перевод, позвонив в банк. Он призвал своих подписчиков сохранять бдительность и перезванивать друзьям лично, когда речь заходит о деньгах.
Ранее Юрия Лозу возмутил рост цен в России.
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