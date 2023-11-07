Юрия Лозу обманули мошенники

1:06 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Юрий Лоза рассказал, что стал жертвой интернет-аферистов.

Фото: prt scr youtube.com/Алёна, блин!

Автор и исполнитель хита "Плот" признался, что попался на удочку мошенников, хотя знал схему обмана, на которой его подловили.

Лоза рассказал, что получил от друга сообщение с просьбой перевести ему деньги в долг. Артист, не задумываясь пытался перевести деньги, однако банковская операция не проходила. После он позвонил приятелю и спросил, как срочно ему нужны деньги.

"Он кричит в трубку, чтобы я и не думал ничего переводить, потому что какие-то негодяи взломали его ватсап, и уже с утра от его имени просят денег. А проверка идёт потому, что некоторые из друзей уже успели пожаловаться", — написал певец в своём Telegram-канале.

Лоза объяснил, что сумел отменить перевод, позвонив в банк. Он призвал своих подписчиков сохранять бдительность и перезванивать друзьям лично, когда речь заходит о деньгах.

Ранее Юрия Лозу возмутил рост цен в России.

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