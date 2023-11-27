После "шторма века" резко выросли продажи алкоголя

1:31 Your browser does not support the audio element. Общество

После "шторма века" резко выросли продажи алкоголя в российских регионах, которые больше всего пострадали от стихии, пишет телеграм-канал "Новости МСБ", опросивший представителей торговых сетей.

Фото: Комсомольская правда by Влад Комяков

Крымчане ринулись затовариваться горячительными напитками, как только начинал подниматься ветер.

"Видимо, люди поняли — в этот раз синоптики не соврали, и решили сделать запас "на случай ЧП". В основном это было вино, коньяк, водка, пиво", — рассказал работник одного из местных ретейлеров.

Когда стихия поутихла и магазины открылись, пошла вторая волна жаждущих. Их мотивировал, по мнению работников торговли, дополнительный выходной, объявленный на полуострове. "Так сказать, раз уж нерабочий день, для успокоения после стресса вдобавок", — полагают они.

Тревожные новости из Крыма породили ажиотаж в магазинах крупной федеральной сети алкомаркетов в Краснодарском крае, сообщил её представитель.

"У нас стабильно активные закупки вечерами, но вчера, как Крым сдувать начало, люди резко пошли закупаться, готовиться", — пояснил он.

Похожая ситуация сложилась в Ростове-на-Дону. "А у нас подчистую вынесли два холодильника пива, сидра и всё вино среднего ценового сегмента", — доложил владелец трёх небольших торговых точек.

Все опрошенные в один голос подчеркнули, что так происходит после любого ЧП — от военных инцидентов до стихийных бедствий.